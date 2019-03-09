Bingöl'de 25 Bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi

BİNGÖL merkez ve 7 ilçedeki 25 bölge, 11 ile 25 Mart tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi. Bingöl Valiliği
'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonlar nedeniyle merkez ve 7 ilçedeki 25 bölgenin, 11 ile 25 Mart günleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği bildirildi. 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilen alanlar ise şöyle sıralandı:
"Merkez Ortaçanak
, Hasar Yaylası, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Komu Bölgesi, Adaklı
ilçesinde Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe
Vadisi bölgeleri, Genç
ilçesinde Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran, Büyük Gonaç bölgeleri, Solhan
ilçesinde Yenibaşak, Yayladere
ilçesinde Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy
Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik Gökçedal bölgeleri, Kiğı ilçesinde Çomakderesi bölgesi, Karlıova
ilçesinde Karacehennem Ormanları bölgesi ve Yedisu
ilçesinde Akımlı Yaylası bölgesi." - Bingöl
Merkez, Bingöl, Güncel
Kaynak: DHA