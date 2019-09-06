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Bingöl'de 250 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Bingöl'de 250 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltıBİNGÖL - Bingöl'de uyuşturucu tacirlerine yönelik 250 polisin katılımıyla drone destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

06.09.2019 17:48
Bingöl'de 250 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
BİNGÖL - Bingöl'de uyuşturucu tacirlerine yönelik 250 polisin katılımıyla drone destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüphelilerden 2'sinin kaçmak isterken yakalandığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Polisin çalışmasında Bingöl ve Diyarbakır'da 30 adres belirlendi. Bugün şafak vakti, her iki ilde eş zamanlı drone destekli 250 polis ve narkotik köpeklerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Polise yakalanmamak araçta yatıyordu kurtulamadı
Polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu tacirlerinden Ö.A'nın yakalanmamak için evinin arka sokağına geceleri park ettiği aracında kaldığının tespit edildiği ve düzenlenen operasyonda onun da yakalandığı öğrenildi. Öte yandan şüpheli şahıslardan F.K'nın polisleri görmesi üzerine evinin camından atlayarak kaçtığı ancak, ekiplerin takibi sonucu saklandığı metruk bir binada gözaltına alındı.
Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Gözaltına alınan 28 şüphelinin evlerinde yapılan aramada ise saksıya ekili vaziyette iki kök hint keneviri,3 gram Kokain, 277 adet Ecstacy hap, 13 adet sentetik ecza, satışa hazır vaziyette 77 paket esrar, yaklaşık 1 kilogram esrar,bir miktar metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Bingöl'de 250 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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