Bingöl
'de 26 yerin 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' süresi uzatıldı
BİNGÖL - Bingöl'de merkez ve ilçelere bağlı 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilen 26 yerin süresinin 25 Kasım 2018 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen 26 yerin süresinin 25 Kasım 2018 tarihine kadar uzatıldığını aktaran Valilik, süresi uzatılan yerlerin merkezde Ortaçanak
, Hasar Yaylası, Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Deresi bölgeleri, Adaklı
ilçesinde bulunan, Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe
Vadisi (Sevkar) bölgesinde, Genç
ilçesinde bulunan, Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgelerinde, Solhan
ilçesinde, Yenibaşak-Doğuyeli bölgesinde, Yayladere
ilçesinde, Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy
Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesinde, Kiğı ilçesinde Çomakderesi bölgesinde, Karlıova
ilçesinde Karacehennem Ormanları bölgesinde, Yedisu
ilçesinde ise Akımlı Yaylası bölgesi olduğunu bildirdi.
Bingöl
11 Kasım 2018 Pazar 15:56