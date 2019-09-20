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Bingöl'de 27 öğrenci cıvadan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

BİNGÖL'de, pazartesi günü, okulda devirdikleri dolaptan düşen cıvayı oyun hamuru zannedip, oynayan 27 öğrenci, bugün rahatsızlanınca zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

20.09.2019 15:27Bingöl'de 27 öğrenci cıvadan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
BİNGÖL'de, pazartesi günü, okulda devirdikleri dolaptan düşen cıvayı oyun hamuru zannedip, oynayan 27 öğrenci, bugün rahatsızlanınca zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, 16 Eylül Pazartesi günü Sancak İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup öğrenci, okul içinde koştukları sırada laboratuvar dolabını devirdi. Öğrenciler dolabın içinden düşen cıvayı oyun hamuru zannedip, oynadı. Öğrencilerden biri, bugün sabah okulda rahatsızlandı. Fenalaşan öğrenci hastaneye götürülürken, okuldaki 26 öğrenci daha aynı şekilde rahatsızlandı. Okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Cıvayla temas ettikleri tespit edilen öğrencilerden 5'i, Elazığ'daki hastaneye sevk edildi.
Zehirlenmeye şüphesiyle hastaneye getirilen öğrencilerden Gülseren Ariş "Pazartesi bu olay oldu. Arkadaşlarımız okuldaki dolaba çarptı. Dolaptan cıva çıktı. Biz de merak ettik ve oyun hamuru sandık biraz oynadık. Arkadaşımız rahatsızlandı. Bugün de biz rahatsızlandık. Buraya geldik ve kan tahlili yaptırdık" dedi.
Öğrencilerin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.


- Bingöl

Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA

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