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Bingöl'de 281 köy yolu, kardan kapandı

Bingöl'de 281 köy yolu, kardan kapandıBİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu, ulaşıma kapandı.

01.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:24
Bingöl 'de 281 köy yolu, kardan kapandı
BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
Bingöl'de dün geceden itibaren etkili olan yağmur, bu sabah kar yağışına dönüştü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı. Merkeze bağlı Sancak beldesinde, kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar için Karayolları ekipleri harekete geçti. Merkez ve ilçelere bağlı 281 köy yolu ise yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için iş makineleriyle çalışma yapıyor. Bingöl’de 281 köy yolu, kardan kapandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bingöl, Güncel

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Bingöl'de 281 köy yolu, kardan kapandı
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