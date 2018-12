Bingöl'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:45



Bingöl'de engelliler günü nedeniyle belediye tarafından program düzenlendi.Bingöl Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir kafe de yapılan programa, Vali Kadir Ekinci, eşi Hatice Tuğba Ekinci, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, eşi Pervin Barakazi, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Çapak, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Emin Çakan, engelli dernek başkanları ve üyeleri katıldı.Devletin sağladığı destek ve programlarla engelli bireylerin yaşamlarının kolaylaştırıldığını belirten Vali Kadir Ekinci, "Bunun dışında biz yine biliyoruz ki, bireysel anlamda da spordan sanata, eğitimden siyasete her alanda engelli kardeşlerimiz varlıklarını ortaya koymuşlar ve hem ilimiz hem de ülkemiz adına çok özel başarılara da imza atmışlardır. Dolayısıyla hayatın içinde olmak engelli ya da engelsiz ayrımı yapmaksızın bir bütün halde Bingöl'e hizmet etmek hepimizin borcudur. Onun için tüm kardeşlerimiz ile birlikte Allah'ın izniyle yeni başladığımız bu görevi her birlikte nihayete erdirene kadar görev yapmaya devam edeceğiz. Dernek temsilcisi arkadaşlarıma ilettim. Ola ki bizden talep gelmese bile sizlerden ricamız, yapılan tüm çalışmalarda, projelerde yer alacak şekilde en azından engelli kardeşlerimiz engellerini ortadan kaldırmaya dönük projelere destek olabilirsek seviniriz. Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte hem toplumsal hem de bireysel anlamda ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. Sizlerin sorunlarını sizlerden dinlemek en önemli ve öncelikli konumuz olacaktır. Bizler engeli zihinlerimizde aşarken, toplumsal anlamda bir engelin kalacağını zannetmiyorum"dedi."Her daim engelli kardeşlerimizin yanındayız"Kentte yürütülen hizmetler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise, Bingöl Belediyesi olarak her daim engelli bireylerin yanında olduklarını söyledi.Bu dönemde yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki kaldırımlarda 4 bin 200 metre iz yolu yapıldığını anımsatan Barakazi, "18 parkımızı engelli kardeşlerimiz için düzenledik. Oyun grupları yerleştirerek, zemin iyileştirilmeleri yaptık. Engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için Kültür Parkı, Dörtyol Parkı, Bingöl Üniversitesi yolu, Karşıyaka Mahallesi ve Devlet Hastanesi Acil giriş kapısı olmak üzere 5 noktaya engelli araç şarj istasyonları kurduk. Yine engelli kardeşlerimize kira, baston, dijital ekranlı konuşan saat, araç ve gereçler noktasına destekler sağladık"ifadelerini kullandı."Engelli yaşam merkezi binasının ihalesi yapıldı"Engelli vatandaşlar için hayata geçirilecek olan Engelli Yaşam Merkezi Hizmet Binası'nın ihale sürecinin tamamlandığını belirten Barakazi,"Yer teslimi ve diğer işlemler tamamlandı. Yakın zamanda sözleşmesini imzalayacağız. 2019 yılı sonbahar mevsimine kadar inşasını da tamamlayarak engelli kardeşlerimizin kullanımına sunacağız. Karşıyaka mahallesinde bin 500 metrekare alan üzerinde hayata geçireceğimiz projemizde eğitim sınıfları, spor alanları, kütüphane, konferans salonları, engelsiz oyun parkı, engelsiz araç parkı, eğitmen odası, soyunma odaları, idari ve teknik servis odası ve kafeterya yer alacak. Bingöl Belediyesi olarak her zaman sizlerinde yanında olmaya ve sizlere hizmet etmeye gayret ettik. Böylesi özel günde de sizlerle bir arada olmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz"diyerek sözlerini tamamladı. - BİNGÖL