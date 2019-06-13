Kaynak: AA

Bingöl'de "3. Öğrenme Şenlikleri" düzenlendi.Valilik öncülüğünde, kurum ve kuruluşların desteğiyle hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmak amacıyla düzenlenen şenlik ilgi gördü.Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Kadir Ekinci, şenliğin hayırlı olmasını diledi.Hayat boyu öğrenmenin önemine değinen Ekinci, "Amacımız farklı öğrenim ve yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sosyokültürel gelişimlerini desteklemek ve istihdam süreçlerini kolaylaştırmaktır." diye konuştu.Ekinci, "Öğrenme, sadece örgün eğitimde belirli bir yaşa kadar değil, insanın ömür boyu içinde bulunması gereken bir süreçtir. Ülkemizde bu bilinç ve çabayla hem örgün hem de yaygın eğitim kanalları aracılığıyla toplumun tamamına ulaşma çalışmaları yapılmakta, insanımızın ilgi ve istidadı yönünde tedbirler alınmaktadır." dedi.İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin de şenlikte kamu kurumlarının katılımıyla 39 standın açıldığını söyledi.Eğitimin sadece okullarda başlayan, o yıllarla sınırlı kalan bir faaliyet olmadığına işaret eden Engin, "Medeniyetimizin köklerinde öğrenme beşikten mezara kadardır. Öğrenme şenliği, hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı etkinlikler bütünüdür." ifadelerini kullandı.Kursiyerlerce hazırlanan el emeği ürünlerin sergilendiği şenlikte, halk oyunları ekipleri gösteri sundu, yumurta ve çuval yarışmaları yapıldı.Şenliğe, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.