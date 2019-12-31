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Bingöl'de, 35 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması

BİNGÖL merkez ve 7 ilçesinin 35 bölgesi, 31 Aralık 2020 tarihine kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

31.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:24 Bingöl'de, 35 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması

BİNGÖL merkez ve 7 ilçesinin 35 bölgesi, 31 2020 tarihine kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ilçe, , , Genç, Yayladere, Yedisu, Kiğı ve Adaklı ilçelerinin kırsal alanlarında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 35 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, merkez ilçe, Solhan, Karlıova, Genç, Yayladere, Yedisu, Kiğı ve Adaklı ilçelerinin kırsal alanlarındaki belirlenen bölgelerde 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 1847 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır."



Karlıova, Solhan, Aralık, Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA

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