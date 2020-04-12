Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Batman, Siirt ve Tunceli 'de de hissedildiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 09.38'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Bingöl merkez ile Batman, Siirt ve Tunceli'de de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.