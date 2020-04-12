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Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:25
Bingöl 'de 4.3 büyüklüğünde deprem
BİNGÖL - Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, bugün saat 09.38'de merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde ve Bingöl merkezde de hissedildi. Bingöl’de 4.3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İHA

Etiketler: Karlıova, Bingöl, Deprem, 3. Sayfa
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