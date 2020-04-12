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Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:02
Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.38'de Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Vali Kadir Ekinci yaptığı açıklamada, "Yapılan ilk değerlendirmelerde depreme bağlı herhangi bir hasarın oluşmadığı tespit edilmiştir. Allah milletimizi her türlü felaketten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.
Bu arada depremin yaşandığı Karlıova ilçesinde bazı kişilerin evlerinden çıktığı görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Karlıova, Deprem, Bingöl, AFAD, Güncel
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