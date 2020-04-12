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Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem-3

Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde depremBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:38
Bingöl 'de 4.3 büyüklüğünde deprem
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem , kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.38'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra, Bingöl kent merkezi ile Batman, Siirt ve Tunceli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
BİNGÖL, (DHA)
Bingöl’de 4.3 büyüklüğünde deprem-3

Kaynak: DHA

Etiketler: Karlıova, Bingöl, Deprem, Güncel
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