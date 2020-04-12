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Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem-3 (DEPREM ANI)

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:47
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem-3 (DEPREM ANI)

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem , kısa süreli paniğe neden oldu.Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.38'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra, Bingöl kent merkezi ile Batman, Siirt ve Tunceli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Karlıova, Bingöl, Deprem, Güncel
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