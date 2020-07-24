Bingöl’de 40 kilogram esrar ve 806 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de 40 kilogram esrar ve 806 bin kök Hint keneviri yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında yasa dışı kenevir ekildiği, kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği, uyuşturucu satışından elde edilen gelir ile terör örgütüne finans sağlanacağı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda 40 kilogram esrar ve 806 bin kök Hint keneviri bulundu, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kenevirler tarlalardan sökülerek, imha edildi.