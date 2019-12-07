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Bingöl'de 40 öğrenciye bot ve mont

Bingöl'de bir okulda öğrencilere bot ve mont hediye edildi.

07.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:30Bingöl'de 40 öğrenciye bot ve mont
'de bir okulda öğrencilere bot ve mont hediye edildi.

'da ikamet eden hayırsever İşadamı Şahin Otu, annesinin köyü olan Genç ilçesi köyünde YBO okulda 40 öğrenciye bot ve mont gönderdi. Öğrencilerin hediyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler aracılığıyla öğrencilere ulaştırıldı.

Yapılan destekten ötürü eğitimci ve iş adamı Otu'ya teşekkür eden Genç İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, "İlçemiz dışında yaşayan iş adamlarımızın yoksul ve dar gelirli ailelerin yardımına koşması elbette takdir edilecek bir konudur. Bu noktada yardım etmek isteyen diğer hayırsever iş adamlarımızın da desteklerini de memnuniyetle karşılarız"dedi. - BİNGÖL

Diyarbakır, Çaytepe, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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