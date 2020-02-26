Haberler » Güncel » Bingöl'de 6 kilogram esrar ele geçirildi - Haber

Bingöl'de 6 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

26.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:00Bingöl'de 6 kilogram esrar ele geçirildi
'ün ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç kırsalında dedektör köpekler "Vana" ve "Öğle"nin de katılımıyla bir adrese operasyon yapıldı.
Yapılan aramada 6 kilogram esrar, 2 kilogram kenevir tohumu ve 6 elek bulundu.
Gözaltına alınan iki şüpheliden biri jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bingöl, Genç, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 18:01:17