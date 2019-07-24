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Bingöl'de 6 yılda 756 kişi organ bağışında bulundu

Bingöl'de 6 yılda 756 kişi organ bağışında bulundu.

24.07.2019 16:39 Bingöl'de 6 yılda 756 kişi organ bağışında bulundu
Bingöl'de 6 yılda 756 kişi organ bağışında bulundu.
Bingöl Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, il genelindeki hastaneler bünyesinde kurulan organ bağışı birimlerinde 2013 yılından bu yana 756 kişi organ bağışı yaptı.
Son 2 yılda organ bağışına ilgi artarken, sadece bu yılın 6 ayında 70 kişi bağışta bulundu.

Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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