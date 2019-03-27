Bingöl'de 773 Sandıkta 185 Bin 419 Seçmen Oy Kullanacak

Bingöl
'de 185 bin 419 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Bingöllüler, il ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü oy kullanacak.
18 bin 672 yeni seçmen Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, Bingöl'de 185 bin 419 kayıtlı seçmen bulunuyor.
2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Bingöl'de seçmen sayısı 18 bin 672 arttı. Aynı seçimde 725 sandık kurulurken, bu seçimlerde 773 sandıkta oy kullanılacak.
En fazla seçmen kent merkezinde
Bingöl'de en fazla seçmen ve sandık kent merkezinde bulunuyor.
103 bin 190 kayıtlı seçmenin bulunduğu kent merkezinde 364 sandık kurulacak. Bin 873 seçmenle en az seçmen Yayladere
'de, 18 sandık sayısı ile en sandık da Yedisu
ilçesinde olacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
Bingöl'de ilçelere göre sandık ve seçmen sayıları şöyle:
İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı: Merkez
364 103 bin 190 Adaklı
42 6 bin 623 Genç
124 26 bin 714 Karlıova
79 18 bin 443
Kiğı 33 3 bin 881 Solhan
86 22 bin 499
Yayladere 27 Bin 873
Yedisu 18 2 bin 196
Bingöl, Güncel
Kaynak: AA