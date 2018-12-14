Bingöl'de 900 Kişi Typ Kapsamında İstihdam Edilecek

Bingöl
'de İŞKUR
tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek 900 kişi kura ile belirlenecek.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kura ile belirlenecek 900 kişinin il, ilçe ve belde belediyeleri ile kamu kurumlarında görevlendirileceği bildirildi.
Başvuruların 17- 21 Aralık
tarihlerinde Hükümet
Konağındaki il müdürlüğüne yapılacağı ifade edilen açıklamada, 7 Ocak'ta işe başlayacak kişilerin görev süresinin 30 Haziran'da da sona ereceği belirtildi.
Bingöl
14 Aralık 2018 Cuma 12:46