Bingöl'de 979 Kişiye Evde Bakım Hizmeti

Bingöl
'de 979 hastanın evde bakım hizmeti aldığı bildirildi.
Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu
, yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan hastalara her türlü sağlık hizmeti desteğinin verildiğini belirtti.
Bu kapsamda evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere, evinde ve aile ortamında, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayan; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmeti sunulduğunu işaret eden Gündoğdu, şunları kaydetti:
"2018 Kasım ayı itibarıyla Bingöl'de evde sağlık hizmetlerine kayıtlı 979 aktif hasta bulunuyor. Yatalak, yaşlı ve çeşitli hastalıklar sebebi ile bu hizmeti almaya ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın 444 38 33 telefon numarasını arayarak Merkezi Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine kayıt yapmaları gerekmektedir. Evde Sağlık Hizmetleri Yönetim Sistemi üzerinden yönlendirilen hasta 15 dakika içerisinde telefon ile aranmakta ve talebi doğrultusunda 24 saat içerisinde birim çalışanlarınca ziyaret edilerek tedavisi uygulanmaktadır."
Kaynak: AA