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Bingöl'de 'Açık Kapı'ya 906 başvuru

Bingöl Valiliği bünyesinde bulunan Açık Kapı birimine, 2018 ve 2109 yılında 906 başvurunun yapıldığı bildirildi.

18.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:09Bingöl'de 'Açık Kapı'ya 906 başvuru
Valiliği bünyesinde bulunan Açık Kapı birimine, 2018 ve 2109 yılında 906 başvurunun yapıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmak, vatandaş başvurularını sonuçlandırma sürelerini kısaltmak, memnuniyeti artırmak üzere geçen yıl "Milletin Kapısı" sloganıyla 'Açık kapı' projesini başlattı. Proje kapsamında Bingöl Valiliğinde de kurulan birimde de vatandaşlar, özel eğitim almış çalışanlarca karşılanıyor, her konudaki talep, şikayet ve önerilerini başta valiler olmak üzere, diğer kurumlara iletebilmesi sağlanıyor. Açık Kapı Birimine 2018 yılında 386, 2019 yılında ise 520 olmak üzere toplam 906 başvurunun yapıldığı bildirildi.

2019 yılında verilerine göre, ilçeler dahil birime başvuran 520 kişiden, bekleyen başvurunun 12, 1 haftayı geçen başvuru sayısının 7 ve sonuçlandırılan başvuru sayısının 508 olduğu aktarıldı. - BİNGÖL

İçişleri Bakanlığı, Bingöl Valiliği, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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