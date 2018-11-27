Bingöl'de AK Parti'nin Başkan Adayı Erdal Arıkan Oldu

Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Bingöl
Belediye Başkan adaylarının Erdal Arıkan
olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
bugün partisinin grup toplantısındaki konuşmasının ardından partisinin 20 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, Bingöl Belediye Başkanlığı adaylarının Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğü görevinden istifa ederek adaylık başvurusunda bulunan Erdal Arıkan olduğunu açıkladı.
Erdal Arıkan Kimdir?
1970'de Bingöl'de doğan Erdal Arıkan ilk, orta ve lise öğrenimini Bingöl' de tamamladı. 1998 yılında Dicle Üniversitesi
Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra yaklaşık 12 yıl Bingöl'ün farklı okullarında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu.
2010- 2018 yılları arasında Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Erdal Arıkan evli ve 2 çocuk babası. - BİNGÖL
Cumhurbaşkanı,Bingöl