18.06.2019 16:05
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Bingöl'de anız yangını

Bingöl

Bingöl'de mahalle arasında güvercin kulübesinin bulunduğu arazide çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, güvercinlerde kurtarıldı.

Bingöl'de mahalle arasında güvercin kulübesinin bulunduğu arazide çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, güvercinlerde kurtarıldı.

Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı mahalle arasındaki arazideki kuru otlar yanmaya başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekipler ayrıca arsa içinde bulunan kulübedeki güvercinleri, zarar gelmeden kurtardı. - BİNGÖL
Kaynak: İHA
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