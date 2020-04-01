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Bingöl'de araç yangını

Bingöl'de motor kısmından alev alan bir otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

01.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:23
Bingöl'de araç yangını
Bingöl 'de motor kısmından alev alan bir otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın olayı, merkez Simani Mahallesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 AN 538 plakalı otomobil, seyir halindeyken motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Aracı durduran sürücü inerek, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, motor kısmından alev alan otomobildeki yangını söndürdü. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Bingöl, 3. Sayfa
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