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Bingöl'de arama kurtarma ekipman sergisi

Bingöl'de arama-kurtarma ekipmanları, açılan sergi ile vatandaşlara tanıtıldı.

17.08.2019 18:00 Bingöl'de arama kurtarma ekipman sergisi
Bingöl'de arama-kurtarma ekipmanları, açılan sergi ile vatandaşlara tanıtıldı.

17 Ağustos 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen depremin yıldönümü nedeniyle, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından merkez Genç Caddesi saat kulesi önünde arama-kurtarma ekipmanlarının tanıtıldığı sergi açıldı.Vatandaşların ilgi gösterdiği sergide, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanlar tek tek anlatıldı.

Öteyandan AFAD ekipleri tarafından, kurulan stantta çeşitli afişlerle dağıtılarak deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı.Çocuklara ise boyama kitabı hediye edildi. - BİNGÖL

Gölcük, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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