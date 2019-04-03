Bingöl'de Aranan 194 Şahıs Yakalandı

Kaynak: İHA

Bingöl'de son bir ayda aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan aranan 194 şüphelinin yakalandığı bildirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mart ayında yoğun bir çalışma yaptı. Polisin çalışamasında 194 şahıs yakalandı.Yakalanan şahıslardan 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.T., Hırsızlık, Basit Yaralama suçlarından hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.K., Kamu Malına Zarar Verme suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ve Ş.A. olduğu belirtildi.Yakalananlar arasında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Hükümlü, Tutuklunun Kaçması suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kadar kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kayıtları olan A.A. ile O.K. olduğu aktarıldı. - BİNGÖL