Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bingöl'de ATM önlerine sosyal mesafe uyarısı

Bingöl Belediyesi tarafından ATM'lerin önlerine sosyal mesafe noktaları oluşturdu.

09.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:06
Bingöl'de ATM önlerine sosyal mesafe uyarısı
Bingöl Belediyesi tarafından ATM'lerin önlerine sosyal mesafe noktaları oluşturdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak kullandığı ATM önlerinde sosyal mesafenin korunması için 1 metre arayla boyama yapılarak bekleme noktaları oluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada: "KOVİD-19 ile mücadele kapsamında valiliğimiz öncülüğünde tüm tedbirler alınıyor. Şehir merkezinde el dezenfektan otomatları kuruldu, başta toplu taşıma araçları ve kamu kurumları olmak üzere ticari taksiler, toplu yaşam alanları, ATM'ler, köy ve ilçe minibüsleri gibi pek çok alan düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Yine tedbirler kapsamında şehrimizde bulunan banka ve PTT ATM'lerinin önlerine sosyal mesafeninim korunması amacıyla çalışma yaptık. Toplum sağlığı için her birey üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli, Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kurallara uymalıdır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bingöl Belediyesi, Bingöl, ATM, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Haberler ›› Güncel ››Bingöl'de ATM önlerine sosyal mesafe uyarısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:46: Korona virüsle mücadelede Japonya'dan yeni adım - Haber 14:46: İtfaiye erleri korona virüse karşı kurban kesip dua etti - Haber 14:46: Korona virüse karşı sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar - Haber 14:46: Amasya'da halka koruyucu maske dağıtıldı - Haber 14:46: Kırklareli'nden kısa kısa - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 13:39: Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı - Magazin 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor