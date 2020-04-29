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Bingöl'de belirli noktalara tıbbi atık kovaları yerleştirdi

Bingöl'de belediye tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında hastane önleri ile şehrin muhtelif noktalarına tıbbı maske ve eldivenlerin kullanıldıktan sonra atılması için kova yerleştirildi.

29.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:32
Bingöl'de belirli noktalara tıbbi atık kovaları yerleştirdi
Bingöl'de belediye tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında hastane önleri ile şehrin muhtelif noktalarına tıbbı maske ve eldivenlerin kullanıldıktan sonra atılması için kova yerleştirildi.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, küresel salgın Koronavirüs (Covid-19) koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında şehrin 14 noktasına tıbbi atık kovalar kurulduğu belirtildi.

Tek kullanımlık maske ve eldiven atıklarının ayrı toplanması için şehrin muhtelif noktalarına tıbbi atık kovaları yerleştirildiği belirtilen açıklamada, "Covid-19 koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında tüm tedbirler titizlikle alınıyor, kararlı bir şekilde mücadele ediliyor. Bu kapsamda dezenfekte işlemleri başta olmak üzere birçok alanda önlemler alındı, tedbirler arttırıldı. Vatandaşlarımıza düzenli bir şekilde maske dağıtıyor, çarşı merkezine kurduğumuz dezenfektan otomatlarının kontrolleri düzenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yine fırın ve marketler düzenli bir şekilde denetleniyor, sosyal mesafe kurallarına yönelik bilgilendirmeler yapılıyor" denildi.

Vatandaşların evde kalmaları, zaruri durum olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiği kaydedilen açıklamada, "Toplum sağlığı için her birey üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli, Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kurallara uymalıdır" ifadeleri yer aldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bingöl Belediyesi, Halkla İlişkiler, Bingöl, Güncel, Haber

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