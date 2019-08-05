Bingöl'de bin 425 hastaya anjiyo yapıldı

Bingöl
Devlet Hastanesinde 2 yılda bin 425 hastaya anjiyo yapıldı.
Bingöl Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, 2 yıl önce açılan anjiyo biriminde bugüne kadar bin 425 hastaya anjiografi işlemi yapılırken, bunlardan 484'üne koroner stent takıldığı belirtildi.
Kalp kateterizasyonu işleminin Türkiye'de kardiyoloji alanında üst düzey merkezlerde yapılabilen, bir çok yapısal kalp hastalığı ve akciğer damar hastalıklarının tanı ve tedavi planlamasına yol gösterici olarak kullanılan önemli bir girişimsel yöntem olduğu vurgulanan açıklamada, "
Girişimsel kardiyoloji işlemlerin sadece kalp müdahaleleri ile sınırlı olmayıp, ilerleyen günlerde bacak, boyun, böbrek gibi organlara da balon ve stent gibi uygulamalar yapılacak." denildi.