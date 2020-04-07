Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bingöl'de bir bölge karantinaya alındı

Bingöl Valiliği, Adaklı ilçesine bağlı Döşlüce Mahallesi Çeribaşı bölgesinin korona virüs tespit edilmesi üzerine,14 gün karantinaya alındığını bildirdi.

07.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:27
Bingöl'de bir bölge karantinaya alındı
Bingöl Valiliği, Adaklı ilçesine bağlı Döşlüce Mahallesi Çeribaşı bölgesinin korona virüs tespit edilmesi üzerine,14 gün karantinaya alındığını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Adaklı ilçesine bağlı Döşlüce Mahallesi Çeribaşı bölgesinde korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 07.04.2020 tarihli kararı ile 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın sağlık ve diğer ihtiyaçları için her türlü tedbir alınmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bingöl Valiliği, Adaklı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bingöl'de bir bölge karantinaya alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis’te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride’nin gülümseten ’korona’ videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu Haberler
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu

Son Dakika Güncel Haberleri

16:10: Bingöl Adaklı'da Çeribaşı bölgesi, karantinaya alındı - Haber 16:10: Kütahya'da kaçak maske operasyonu 3 gözaltı - Haber 16:10: Şanlıurfa?ya izinsiz giriş çıkış yapılmıyor - Haber 16:10: BURSA Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı - Haber 16:10: Gercüş'te sosyal destek ödemeleri evlerde teslim ediliyor - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 15:08: Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi