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Bingöl'de bir ilçede eğitime ara verildi, kapalı köy yollarında çalışma sürüyor

Bingöl'de hafta sonu etkili olan kar nedeniyle Adaklı ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verilirken, kapalı olan 73 köy yolunda ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

10.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:35Bingöl'de bir ilçede eğitime ara verildi, kapalı köy yollarında çalışma sürüyor
'de hafta sonu etkili olan kar nedeniyle ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verilirken, kapalı olan 73 köy yolunda ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bingöl genelinde hafta sonu etkili olan kar nedeniyle Adaklı ilçesinde eğitime bugün ara verildi. Adaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Öte yandan kar yağışı ve tipinin etkisiyle birçok köy yolu da ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesindeki İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, kapalı olan 73 köy yolunda çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü bildirdi. - BİNGÖL

Milli Eğitim Müdürlüğü, Adaklı, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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