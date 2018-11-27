Bingöl
'de "Buzağılar ölmesin" paneli düzenlendi. Bingöl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Veteriner Fakültesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Bingöl Üniversitesi Enstitüler Konferans Salonunda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, fakülte kliniğine getirilen hasta ve yaralı hayvanlar için her türlü hizmetin verildiğini söyledi.
Şehrin önemli bir hayvan potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Çapak, "Bu programların farkındalık oluşturması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bingöl Üniversitesi olarak hayvancılığın yeniden canlanması için tüm gayretimizi sarf etmeye hazırız." dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır da, hayvancılığın önemine değinerek, panelin hayvancılığın gelişmesine katkı sunacağını kaydetti.
Bingöl Üniversitesi,Bingöl