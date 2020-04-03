Bingöl'de cadde ve sokaklar yıkandı
Bingöl Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı temizlik çalışması sürüyor.
03.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:08
Bingöl Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkadı.
Klip haline getirilen bu çalışmalar belediyenin Twitter hesabından "Mikropların gözüne gözüne vurduk, pirüpak ettik her tarafı. Ama siz yine de 'evde kalın' zaruri olmadıkça #EvdeKalBingöl" başlığıyla paylaşıldı.
Klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Bingöl Belediyesi, Bingöl, Güncel