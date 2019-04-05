Bingöl'de caddedeki elektrik panosu yandı

Kaynak: İHA

Bingöl'de caddedeki elektrik panosu yandıBİNGÖL - Bingöl'de bir cadde üzerinde bulunan elektrik panosu yandı. Olay, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fırat Edaş'ın sorumluluğunda bulunan cadde üzerindeki bir elektrik panosundan dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden vatandaşlar Bingöl Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ve elektrik arıza ekiplerine bildirdi. Ekipler, panoyu açarak yangına tüple müdahale etti.Yangın nedeniyle pano kullanılamaz hale geldi.