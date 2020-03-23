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Bingöl'de camilerden dua okundu

Bingöl'de korona virüs salgınına karşı hastaların şifa bulması için tüm camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi.

23.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:24
Bingöl'de camilerden dua okundu
Bingöl 'de korona virüs salgınına karşı hastaların şifa bulması için tüm camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde tüm Türkiye 'de olduğu gibi Bingöl'de de yatsı ezanının ardından korona virüs salgınına karşı ve hastaların şifa bulması için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gönderilen ve camilerden okunan duada, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım. Evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa sürede kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun" denildi.

Duanın Türkiye genelinde okunduğunu aktaran merkez Ulucami İmamı Mücahit Çelik, "Bu akşam Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde bütün camilerimizde dua edildi. Cemaatimize alınan tedbirlere uymaya ve evde kalıp dua etmeleri için uyarı yapıldı. Cemaatimiz de bu konuda çok duyarlı davranıyor ve alınan tedbirlere de uyuyor. İnşallah bu sıkıntılı günleri ülke olarak ve Bingöl olarak atlatacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Bingöl, Güncel

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