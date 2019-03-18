Bingöl
'de Çanakkale
şehitleri anıldı
Bingöl'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi
'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Şehitlik Parkı'nda tören düzenlendi. Vali Kadir Ekinci
, 49'uncu Tugay Komutanlığı Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay
Küçüktepe, Belediye Başkanı Yücel
Barakazi, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve çok sayıda davetlinin katıldığı tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlandı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Piyade
Üsteğmen Mehmet Akif Altay
, şehitlerin tarih boyunca egemenlik ve bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan bu uğurda ödediği bedellerle destanlar yazdığını ifade ederek, Devletimizin varlığının güvencesi olarak milletimizin bağrında ebediyen yaşayacaktır. Bu topraklar için toprağa düşen her şehidimizin vücutlarının bir parçasını vatan toprağına emanet eden gazilerimizin bu vatanı bir kere daha vatan yaptığının bilincindeyiz. Üzerinde yaşadığımız cennet vatanımız, istiklalimiz ve ay yıldızlı şanlı bayrağımız, onların hayatı pahasına koruyup armağan ettiği ve bizlerin de bugün şerefle taşıdığı kutsal emanetlerdir dedi.
Konuşmaların ardından anma programı, çeşitli etkinlikler devam etti.
Güncel
Kaynak: DHA