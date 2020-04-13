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Bingöl'de çiftçiye yüzde 75 hibeli tohum dağıtımına başlandı

Bingöl'de tarımsal üretimin devamlılığı için üreticiye yüzde 75 hibeli nohut ve fasulye tohumu desteği başladı.

13.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:00
Bingöl'de çiftçiye yüzde 75 hibeli tohum dağıtımına başlandı
Bingöl 'de tarımsal üretimin devamlılığı için üreticiye yüzde 75 hibeli nohut ve fasulye tohumu desteği başladı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, Düzağaç yerleşkesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede gıda arzında sorun yaşanmaması için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda ekilmedik tarımsal arazi bırakmayacaklarını söyledi.
Bu kapsamda ildeki çiftçilere nohut ve fasulye tohumu desteği yapıldığını belirten Bahadır, "Bakanlığımızdan aldığımız yüzde 75 hibe destekli 10 ton kuru fasulye ile Vali Kadir Ekinci'nin özel çabasıyla sağlanan 15 ton nohut tohumunu da çiftçimize dağıtıyoruz." dedi.
Bahadır, ayrıca Bingöl'de yüzde 50 hibe ile yem bitkileri tohumu ile 25 bin ceviz fidanı dağıtımı da yaptıklarını anımsatarak, ilerleyen günlerde ise yerli tohumdan ürettikleri sebze fidelerini çiftçilere dağıtacaklarını aktardı.
"Hemşehrilerimiz merak etmesin, evde kalmaya devam etsin. Bizler sizin için çalışmaya devam ediyoruz." diyen Bahadır, tarımsal üretimde aksama olmaması için arazide çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
Çiftçilerden Ahmet Baraç da koronavirüs dolayısıyla verilen tohum sayesinde boş arazisine ekim yapacağını ifade ederek, "Nohut ve fasulye tohumu desteği bize ilaç gibi geldi." dedi.
Ahmet Buğu ise nohut tohumu aldığını belirterek, destek dolayısıyla ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kadir Ekinci, Bingöl, Güncel
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