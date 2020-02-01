Haberler » 3. Sayfa » Bingöl'de çığ: 1 kişi kayıp - Haberler

Bingöl'de çığ: 1 kişi kayıp

Bingöl'ün Solhan ilçesinde düşen çığın altında kalan bir kişiyi arama çalışması başlatıldı.

01.02.2020 18:11 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:16Bingöl'de çığ: 1 kişi kayıp
'ün ilçesinde düşen çığın altında kalan bir kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Yenibaşak köyü Gençtavus mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Yüksel Arlı trafonun olduğu bölgeye gittiği sırada çığ meydana geldi. Arlı, çığ altında kaldı. Durumdan haberden olan yakınları jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine AFAD, AKUT Özel İdare, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek çağ altında kayıp olan Arlı'nın bulunması için çalışma başlattı.

Arlı'nın güvenlik korucusu olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

Jandarma, Solhan, Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 08:54:49