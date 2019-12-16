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Bingöl'de Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü kınandı

Bingöl'de Çin'in, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı zulmü kınandı.

16.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:09Bingöl'de Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü kınandı
'de Çin'in, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı zulmü kınandı.

Çin'in, Doğu Türkistan'da uyguladığı zulme tepkiler gelmeye devam ederken, Bingöl'de de Şehit Gazi Yakınları ve Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası merkez Genç Caddesi saat kulesi önünde basın açıklaması düzenledi.

Doğu Türkistan'da yükselen çığlıkların olduğunu belirten Sendika Başkan Yardımcısı Nizamettin Kolak, "Gözümüze uzak, gönlümüze yakın Doğu Türkistan'dan yükselen çığlıkla yüreklerimiz yanmaktadır. Neredeyse 250 yıldır Doğu Türkistan'da bir millet kan ağlarken, bütün dünya kör, sağır, dilsiz, bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir. Çin Devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. Türkistan kan gölü haline gelmişken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler yaşanan dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Doğu Türkistan'da evlerinden, yurtlarından edilmiş milyonlara, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur"dedi.

Türkistan'da akıtılan bu kanı durdurmak, yaşanan insanlık dramına son vermek insanlığın üzerine düşen tarihi bir sorumluluktur diyen Kolak, "Her karış toprağı, şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan için, ecdadımız yüz binlerce şehit vermiştir. Mehmetler, Hasanlar, Yahya Çavuşlar, Seyit Ömerler, Nine Hatunlar ve adını burada sayamadığımız binlerce kahraman evladı, üzerlerine düşen görevlerini hakkıyla ifa ederek bu vatan uğruna şehit olmuşlardır. İmandan kaynaklanan ölürsem şehit kalırsam gazi ruhuyla bu vatanı müdafaa etmişler"şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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