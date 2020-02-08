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Bingöl'de de kar yağışı sonucu 254 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de de kar yağışı sonucu 254 köy yolu ulaşıma kapandı.

08.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:58
'de de kar yağışı sonucu 254 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte, dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi köy yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışı, Karlıova ilçe merkezinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun tipi dolayısıyla ilçe merkezinde sürücüler zor anlar yaşıyor.
Karayolları ekipleri ise Bingöl-Erzurum kara yolunun kapanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bingöl'de de kar yağışı sonucu 254 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl, Güncel

Kaynak: AA


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