Haberler » Güncel » Bingöl'de demiryolundaki köprüler, göz kamaştırıyor - Haber

Bingöl'de demiryolundaki köprüler, göz kamaştırıyor

Bingöl'ün Genç ile Solhan ilçeleri arasındaki Kalehan ve Kalehan 1 barajları üzerine inşa edilen köprüler, dikkat çekiyor.

20.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:28Bingöl'de demiryolundaki köprüler, göz kamaştırıyor
'ün ile ilçeleri arasındaki Kalehan ve Kalehan 1 barajları üzerine inşa edilen köprüler, dikkat çekiyor.
Van Gölü Ekspresi ile yük trenlerinin geçtiği güzergahlardaki barajlar üzerine inşa edilen köprülerden geçen tren, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Dik İstasyonu ile Oymapınar istasyonları arasında yapılan ve her biri 500 ile 900 metre arasında değişen 3 köprüden geçen tren, fotoğrafçılara görsel şölen sunuyor.
Yüksek ve karlı dağlar arasından geçen Van Gölü Ekspresi, haftanın 2 günü Ankara'dan Tatvan'a, oradan tekrar birer gün arayla aynı güzergahtan dönerek Ankara'ya gidiyor.

Van Gölü, Bingöl, Solhan, Genç, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 17:28:22