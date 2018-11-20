Bingöl'de "Dünya Felsefe Günü" Etkinliği

Bingöl Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri, Dünya Felsefe Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
İMKB Ekinyolu Köyü İlk ve Ortaokulu'nda düzenlen etkinlikte, felsefenin temel kavramları atölye çalışmalarıyla öğrencilere aktarıldı.
Felsefe Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çaldak, etkinlikte yaptığı konuşmada, felsefenin hakikati arama ve bulma çabası olduğunu söyledi.
Çaldak, "Felsefe, ayrıca insanın aklına gelen problemleri çözme düşüncesidir. Adil, huzurlu ve daha güzel bir dünya kurma gayretidir. İnsanın kendini gerçekleştirme uğraşıdır." diye konuştu.
Ortaokulu müdürü Ahmet Uçar ise, okullarında gerçekleştirdikleri Dünya Felsefe Günü etkinliği için Bingöl Üniversitesi Felsefe Bölümü hocalarına ve öğrencilerine teşekkür ederek, "Felsefe genel anlamda 'kendini bil' şiarını dillendirmiştir." ifadesini kullandı.
Okulun Türkçe öğretmeni Ramazan Aslan
da, eğitim ile felsefenin benzeştiğini ifade etti.
Etkinliğin ardından okul müdürü Uçar, Felsefe Bölümü Başkanı Çaldak'a plaket sundu.