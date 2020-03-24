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Bingöl'de EBA TV üzerinden ilk dersini alan öğrencinin "Bizi duyuyor mu" mutluluğu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim başladı.

24.03.2020 00:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:30
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim başladı.
Bingöl 'de, bazı veliler TRT-EBA TV üzerinden verilen ilk derse katılan çocuklarının heyecanını cep telefonlarıyla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hesabından yapılan paylaşımda Bingöl Gazi İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Erva Nur Başbuğ'un, heyecanla takip ettiği dersin sonunda "bizi duyuyor mu?" sözü günün en renkli görüntülerinden oldu.
Paylaşılan görüntülerde, televizyondaki öğretmenden önce diyalogları dile getiren Erva Nur, videonun sonunda "Bizi duyuyor mu" diye soruyor.
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Bingöl’de EBA TV üzerinden ilk dersini alan öğrencinin ’Bizi duyuyor mu’ mutluluğu

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Bingöl'de EBA TV üzerinden ilk dersini alan öğrencinin "Bizi duyuyor mu" mutluluğu
Etiketler : Eğitim Bilişim Ağı, Bingöl, Güncel

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