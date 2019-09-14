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Bingöl'de ekipler, yaralıyı dereden sedyeyle taşıyarak kurtardı

Bingöl'de ekipler, yaralıyı dereden sedyeyle taşıyarak kurtardıBİNGÖL - Bingöl'de ağaçtan düşüp yaralanan şahıs, ekipler tarafından sedye ile dereden geçirilerek kurtarıldı.

14.09.2019 20:02
Bingöl'de ekipler, yaralıyı dereden sedyeyle taşıyarak kurtardı
BİNGÖL - Bingöl'de ağaçtan düşüp yaralanan şahıs, ekipler tarafından sedye ile dereden geçirilerek kurtarıldı.
Olay, merkeze Bilaloğlu Köyü Kadran deresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Nihat Dursun çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Yakınları durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler dereden dolayı karşıya geçemeyince UMKE ve AFAD ekipleri de yaralı adamı kurtarmak için devreye girdi.Ekipler, dereye girerek yaralıya ulaşıp sedyeye bağladı. Ardından yaralı sedye üstünde zorlu şartlarda dereden geçirilerek hazır bekleyen ambulansa ulaştırıldı.
3 saatlik çalışmasının ardından yaralı ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bingöl'de ekipler, yaralıyı dereden sedyeyle taşıyarak kurtardı

Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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