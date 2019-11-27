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Bingöl'de ele geçirilen 450 kilo Amonyum Nitrat böyle imha edildi

Bingöl'de ele geçirilen 450 kilo Amonyum Nitrat böyle imha edildiBİNGÖL - Bingöl'de bölücü terör örgütü tarafından EYP yapımında kullanılan 450 kilogram Amonyum Nitrat ele geçirildi.

27.11.2019 20:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:18
'de ele geçirilen 450 kilo Amonyum Nitrat böyle imha edildi
BİNGÖL - Bingöl'de bölücü terör örgütü tarafından EYP yapımında kullanılan 450 kilogram Amonyum Nitrat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 27 Kasım 2019 tarihinde Bingöl İli Karlıova İlçesi Kızılağaç Köyü Karacehennem Ormanı Bölgesinde icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında kayalıkların arasına gizlenmiş vaziyette EYP yapımında kullanılan 50 kg'lık 9 çuval halinde 450 kilogram amonyum nitrat ele geçirilerek olay yerinde imha edilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.
Bingöl'de ele geçirilen 450 kilo Amonyum Nitrat böyle imha edildi

Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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