Bingöl'de 'Engelleri Birlikte Aşalım' Projesi

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:24



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:24

Bingöl polisi tarafından 22 engelli öğrenci Elazığ'a geziye gönderildi.Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Topum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Engelleri Birlikte Aşalım' projesi kapsamında, kent merkezinde eğitim alan 22 engelli öğrenci aileleriyle ile birlikte Elazığ'a gönderildi. Öğrencilerin, Elazığ'da gün boyu çeşitli etkinliklere katılacağı belirtildi.Projenin amacının özel öğrencilerin ruhsal gelişimini desteklemek ve kendilerine olan güvenin artmasını sağlamak olduğu bildirildi. - BİNGÖL