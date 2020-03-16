Bingöl'de engelli Sevda tekerlekli sandalyeye kavuştu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde doğuştan zihinsel engelli 13 yaşındaki Sevda Kaya'ya hayırsever tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.
16.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:26
Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde doğuştan zihinsel engelli 13 yaşındaki Sevda Kaya'ya hayırsever tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) arcılığıyla aileyle iletişime geçen isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverin gönderdiği tekerlekli sandalye SYDV Müdürü Özgür Değirmenci tarafında teslim edildi.
Baba Abdurrahim Kaya "Kızım doğuştan engelli olup yatağa mahkum bir şekilde yaşamakta. Çağrımıza ses verip bizim bu sıkıntımızı gideren ve ismini bilmediğim hayırsevere ve vakıf çalışanlarına çok teşekkür ederim." dedi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) arcılığıyla aileyle iletişime geçen isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverin gönderdiği tekerlekli sandalye SYDV Müdürü Özgür Değirmenci tarafında teslim edildi.
Baba Abdurrahim Kaya "Kızım doğuştan engelli olup yatağa mahkum bir şekilde yaşamakta. Çağrımıza ses verip bizim bu sıkıntımızı gideren ve ismini bilmediğim hayırsevere ve vakıf çalışanlarına çok teşekkür ederim." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : SEVDA KAYA, Karlıova, Bingöl, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Güncel
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi