Bingöl'de enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Bingöl'de enkaz kaldırma çalışmaları başladıBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

18.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:24
Bingöl'de enkaz kaldırma çalışmaları başladı
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
Bingöl'de 14 Haziran günü merkez üssü Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü olan, 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı depremin yaraları sarılmaya başlandı. Valilik koordinesinde oluşturulan ekiplerce hasar tespit çalışmaları sürüyor. Depremde en çok hasar gören Kaynarpınar köyü ile Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde de enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Bingöl’de enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karlıova, Bingöl, Güncel, Haber

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