Haberler » 3. Sayfa » Bingöl'de ev yangını - Haberler

Bingöl'de ev yangını

Bingöl'de bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

31.12.2019 19:31 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:36 Bingöl'de ev yangını
'de bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın giriş dairesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evin içinde yangın çıktı.Yangını fark eden apartman sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahalede etti.Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kültür Mahallesi, İtfaiye, Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
19:58   ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi - Haberler
19:57   Kocaeli'de 2 bin 300 polis, 872 jandarma yılbaşında görev yapıyor - Haberler
19:55   Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı - Haberler
19:55   Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
19:54   Denizli'de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini sağlayacak - Haberler
19:25   Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Haberler
18:55   Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Haberler
18:07   Irak'taki olayların ardından Pompeo'dan açıklama: Amerikan vatandaşlarını koruyup savunacağız - Haberler
31.12.2019 20:17:10