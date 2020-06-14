Bingöl'deki depremde evi çöken kadın, o anı anlattı: Çocuğum evin altında kaldı, kendimi kaybettim

Bingöl'ün meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde, Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar Köyü'nde evi çöken Müzeyyen Yıldız, o anı anlattı. Çocuğunun yıkılan evin altında kaldığını söyleyen Yıldız, "Köyde evler yıkılmış çocuğu görünce kendimi kaybettim" dedi.

14.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:27

Bingöl'de meydana gelen depremi yaşayanlar o anları anlattı. Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde evi yıkılan Müzeyyen Yıldız isimli bir vatandaş, "Köyde evler yıkılmış çocuğu görünce kendimi kaybettim" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Karlıova ve Yedisu ilçelerine bağlı köylerde 10 ev çöktü, 10 kişi yaralandı. Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde ise çöken nöbet kulübesi altında kalan bir güvenlik korucusu ile yine aynı köyde çöken bir evde göçük altında kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışması yapıldığı öğrenildi.

"EVİMİZ YIKILDI ÇOCUK ALTINDA KALDI"

Kaynarpınar köyünde evi çöken Müzeyyen Yıldız, "Bahçedeydim çocuklar içerideydi, bebek içeride yatıyordu, deprem oldu, gelin çağırdı evimiz yıkıldı. Çocuk evin altında kalmıştı, yaralıydı. Köyde evler yıkılmış çocuğu görünce kendimi kaybettim" dedi.

Bingöl'deki depremde evi yıkılan kadın, o anı anlattı: Kendimi kaybettim

Müşterilerle ilgilenirken deprem meydana geldiğini belirten bir iş yeri çalışanı ise depremle birlikte kendilerini dışarı attıklarını aktardı.

Bingöl'deki depremde evi yıkılan kadın, o anı anlattı: Kendimi kaybettim
Bingöl'deki depremde evi yıkılan kadın, o anı anlattı: Kendimi kaybettim
Bingöl’deki depremde evi çöken kadın, o anı anlattı: Çocuğum evin altında kaldı, kendimi kaybettim

Kaynak: İHA

Etiketler: Karlıova, Deprem, Bingöl, Güncel, Haber

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